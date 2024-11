Tre fratelli e un cugino di San Calogero nascondevano in una botola un vero arsenale, pistole, fucili, munizioni e denaro contante. Secondo gli inquirenti, potrebbero essere stati rubate all'estero.

San Calogero (VV) - I Carabinieri hanno fermato quattro persone a San Calogero, che nascondevano nel loro fienile un vero e proprio arsenale. Fermati i fratelli Pasquale, Fabio e Francesco Grillo (27), insieme al cugino Francesco Grillo (29). All'interno di una botola i quattro nascondevano 5 pistole, vari fucili, 500 munizioni, ma anche dei telefonini e denaro contante. Gli inquirenti hanno già avviato gli accertamenti per capire se le armi sono state utilizzate in eventi delittuosi. Le armi hanno la matricola ma non sono state censite nell'apposita banca dati. Per questo gli inquirenti ritengono che potrebbero provenire da un furto all'estero.