Operazione dei carabinieri di Corigliano Calabro. Sei arresti per detenzione e spaccio di marijuana

Dalle prime luci dell’alba è in corso una operazione dei carabinieri di Corigliano Calabro per l’esecuzioni di alcune misure cautelari in carcere e agli arresti domiciliari, emesse dal Gip di Castrovillari Carmen Ciarcia su richiesta del procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla e del Pm Simona Manera. Nei confronti degli arrestati le accuse sono di spaccio di marijuana in concorso.

In corso anche controlli dei Nas per le precarie condizioni igieniche dell'esercizio

Le indagini, condotte dai carabinieri di san Demetrio Corone, si sono articolate per circa un anno consentendo di acquisire elementi tali da dimostrare come l’Antico Forno, sito nel piccolo centro dell’entroterra cosentino, fosse stato in realtà riconvertito a luogo di deposito e confezionamento della droga. In corso anche un approfondito controllo dei Nas per accertare le gravi violazioni igienico sanitarie emerse nel corso dell’inchiesta.

Gli arrestati

Misura cautelare in carcere per Pasqualino Rotondaro, Giuseppe Lavorato, Kodri Mona, Walter Baffa, Demetrio Gabriele. Domiciliari per Fiore Abruzzese e Francesco Straface.

La famiglia di uno degli arrestati aveva rilevato l'attività per consentire al figlio di lavorare

Il forno era stato rilevato dalla famiglia che attualmente lo aveva in gestione, alcuni anni fa per consentire al figlio 41enne, tra i destinatari di uno dei provvedimenti restrittivi emessi, che invece ha elaborato un articolato sistema di confezionamento e custodia della marijuana, nascosta in nicchie nelle pareti interne al forno e alle spalle della struttura.



Le investigazioni svolte hanno fatto anche emergere la volontà, da parte degli arrestati, di voler incendiare le auto di alcuni carabinieri, “colpevoli” di aver effettuato diversi arresti in flagranza che avevano portato al recupero di circa un chilo e quattrocento grammi della sostanza stupefacente.