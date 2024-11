«Mi piace Salvini perché a lui non piacciono quelli che fanno i furbi e se qualcuno fa il furbo deve andare via». A parlare è una donna del Ghana che vive nella nuova tendopoli di San Ferdinando. Accanto ha il marito che la pensa esattamente come lei. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, leader della Lega che oggi ha visitato le tendopoli che ospitano centinaia di migranti africani impiegati nell'agricoltura della Piana di Gioia Tauro, probabilmente non immaginava di raccogliere consensi in una realtà come questa. Alla domanda se non temono di essere mandati via dall'Italia dal ministro, il marito connazionale risponde «l'Africa è il mio paese, io non ho paura di tornarci».