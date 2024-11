Alla fine il sindaco di San Fili Linda Cribari, ha dovuto vuotare il sacco. Non con la nostra testata alla quale si è più volte sottratta come i consiglieri di maggioranza eletti sotto le insegne di Forgiamo il Futuro. Non con i cittadini, a cui ha propinato per giorni comunicati stampa sibillini, senza mai ammettere la verità. Ma davanti alle telecamere del Tg1 non ha potuto negare l’evidenza, abbondantemente rivelata proprio dal nostro network.

Il trionfo dell'ipocrisia

E così, dal primo canale nazionale, in un trionfo di ipocrisia, fa sapere pure di voler rifiutare la seconda dose dello Pfizer ricevuto lo scorso 27 febbraio, così da riuscire nell’impresa di mandare sprecata quella iniezione che con estremo altruismo e generosità si era fatta praticare proprio per evitarne l'inutilizzo. Non è escluso che anche gli altri amministratori comunali che avevano ricevuto il trattamento possano seguirne l'esempio.