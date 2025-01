Una mattinata intensa quella vissuta a San Giovanni in Fiore nel Distretto di Calabria Verde. Un gruppo di lavoratori dell’ex Legge 15 ora al servizio di Calabria Verde ha occupato gli uffici per chiedere un incontro urgente all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. Una decisione, quella di occupare gli uffici, nata dalle condizioni estreme in cui si trovano i lavoratori da cinque mesi non in servizio per l’esaurimento delle giornate lavorative a loro assegnate. Cinque mesi che non percepiscono stipendio con decine di famiglie in difficoltà.

Una protesta che si è interrotta a mezzogiorno, solo dopo l’intermediazione del direttore del lavori di Calabria Verde Antonio Maletta, che ha inviato una richiesta ufficiale di incontro ai vertici dell’azienda e all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. Gli ex lavoratori della Legge 15 chiedono «l’avviamento al lavoro; l’aumento al massimo delle giornate e la ricerca di finanziamenti aggiuntivi, per giungere in tempi brevi alla stabilizzazione».