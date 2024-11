È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 107 "Silana-Crotonese", al chilometro 83, in località Garga nel comune di San Giovanni in Fiore. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una Opel Zafira e una Nissan Qashqai.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'elisoccorso per il trasferimento di uno dei feriti, i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale sanitario del 118 e l'Anas. La SS107 è provvisoriamente chiusa al traffico