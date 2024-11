Quattro ventenni di San Giovanni in Fiore sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione per per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nell’ambito di una capillare attività di controlli e perquisizioni disposta dal comando provinciale, che ha interessato anche alcuni locali pubblici, i militari hanno sorpreso i quattro giovani in possesso di 60 grammi di marijuana, posti sotto sequestro. I ragazzi sono stati deferiti, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Cosenza.