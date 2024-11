Gli episodi alle prime luci dell’alba in pieno centro abitato. Non si esclude un collegamento con le sparatorie avvenute a Vibo negli ultimi giorni. Avviate le indagini

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 5 di questa mattina, due auto appartenenti a padre e figlio sono state date alle fiamme in via Tommaso Campanella in pieno centro abitato. Le vetture, una Renault e una Fiat, sono di proprietà ad Antonio e Francesco Virdò, 65 e 37 anni, del luogo, e si trovavano parcheggiate sotto casa dei due.



Dopo l'incendio delle due macchine, una raffica di colpi di pistola è stata esplosa contro l’abitazione dei Virdò, colpendo gli infissi e i muri perimetrali in più punti. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del Comando provinciale e i militari della locale Stazione dei carabinieri agli ordini del maresciallo Fabio Salvatore.



Non si esclude un collegamento tra questo episodio e le recenti sparatorie avvenute a Vibo Valentia nel quartiere Affaccio ai danni di un Vigili del fuoco trentacinquenne e di un circolo ricreativo sito in via Giovanni XXIII.