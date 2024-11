La memoria non va in vacanza. Anche quest’anno a San Luca si è rinnovato l’appuntamento con la marcia fino a Pietra Cappa, nel cuore dell'Aspromonte, per ricordare Lollò Cartisano a 25 anni dal sequestro e tutte le vittime innocenti della 'ndrangheta.

Dal 2003 il sentiero traccia il percorso di chi non vuole dimenticare, ripercorrendo i passi che un pentito descrisse nei dettagli per permettere alle forze dell'ordine di trovare le spoglie del fotografo di Bovalino, sequestrato il 22 luglio 1993.

Un percorso faticoso dal punto di vista fisico ma soprattutto emotivo; allo stesso tempo liberatorio per chi è convinto che la memoria sia la base di partenza per non essere sommersi dall'indifferenza e dall'ignoranza.