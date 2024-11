Il sindaco Virginia Mariotti ha disposto la sospensione fino al 10 maggio prossimo della didattica in presenza nelle primarie Centro e Ghiandaro a seguito della positività di alcuni bambini

Il Covid si insinua ancora nelle aule scolastiche. La positività riscontrata in due bambini frequentanti la scuola primaria di San Marco Argentano ha costretto il sindaco Virginia Mariotti a sospendere le attività didattiche in presenza in alcuni plessi fino al 10 maggio prossimo.

Auspichiamo il sereno ritorno alla normalità

In particolare il provvedimento, concordato con l'Asp e con il dirigente, riguarda gli istituti del Centro e del Ghiandaro. «Rivolgo l'augurio di una pronta guarigione ai piccoli risultati contagiati e ai loro genitori - ha affermato il primo cittadino - Certa che a scuola sono stati scrupolosamente rispettati tutti i protocolli anti-contagio, sono vicina ai bambini che frequentano le classi dei due contagiati, alle docenti e al personale ausiliario e auspico per tutti loro un sereno ritorno alla normalità. Confido nella collaborazione delle famiglie, a cui va tutta la mia affettuosa solidarietà».