Una tragedia ha scosso questa mattina la comunità di San Marco Argentano. Il comandante della locale stazione dei Carabinieri, il maresciallo Fabio Polvere, si è tolto la vita all’interno della caserma, dove si trova anche la Compagnia.

L’insano gesto ha gettato nel più profondo sconforto non solo i familiari e i colleghi, ma anche la cittadinanza tutta.

Polvere, prima di arrivare a San Marco Argentano, aveva ricoperto l’incarico di comandante della stazione di Sant’Agata d’Esaro. Poi il trasferimento nella città della Valle dell’Esaro, dove si era inserito nel tessuto sociale della città. A San Marco Argentano era subentrato al maresciallo Conte che per anni aveva diretto la stazione. Come detto, l’intera comunità è sotto shock, ma anche le istituzioni e le massime cariche provinciali dell’Arma dei carabinieri di Cosenza.

Il cordoglio della sindaca

La sindaca di San Marco Argentano Virginia Mariotti esprime «vicinanza alla famiglia e all’Arma dei carabinieri. La comunità – dichiara – ha perso un’ottima persona, seria e di grande sensibilità. Un carabiniere che indossava la divisa con onore».