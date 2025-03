Le fiamme, altissime, hanno devastato la struttura. la stima dei danni è ancora in fase di valutazione. Al momento non sono note le cause

Un vasto incendio ha completamente distrutto l’azienda Agrizoogarden, situata in località Cimino, nel comune di San Marco Argentano, città normanna nel cuore della valle dell’Esaro.

Le fiamme, altissime, accompagnate da un denso fumo nero visibile a chilometri di distanza, hanno suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona, molti dei quali si sono riversati in strada per capire l’entità del rogo.

Il sito dell’azienda, ubicato in una zona strategica di collegamento tra la vallata e il centro cittadino, sta per essere raggiunto da più squadre dei vigili del fuoco, mobilitate per cercare di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’azienda è andata completamente distrutta. Ingenti i danni, le cui stime sono ancora in fase di valutazione.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. L’episodio ha scosso profondamente la comunità di San Marco Argentano, colpita dalla perdita di una realtà imprenditoriale articolata e radicata nel tessuto produttivo del territorio.

