La donna è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Lamezia Terme. Gravi le sue condizioni

Un'anziana donna di 86 anni, M.D., è rimasta ferita in seguito al crollo del pavimento di una casa. E' successo a San Nicola da Crissa, nelle Preserre vibonesi, dove per estrarre la vittima dalle macerie sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.

L'anziana e' stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Lamezia Terme (Cz). Gravi le sue condizioni. Il pavimento della vecchia abitazione in cui si trovava la donna, situata nel centro storico, ha ceduto improvvisamente. Il boato e' stato avvertito dai vicini di casa che hanno allertato i soccorsi. (Agi)