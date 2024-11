Sangue sulla strada: un'auto si ribalta nel reggino. Muore una donna

Reggio Calabria - Ancora sangue sulle strade calabresi. Dopo la tragedia di domenica scorsa, costata la vita a sei persone, ieri sera una donna, D.C. di 68 anni, e' morta a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Bova, in provincia di Reggio Calabria. La donna, sorella del conducente, era a bordo di un'autovettura, una Fiat Panda, sulla quale si trovavano altri tre viaggiatori.



L'automobile stava percorrendo la strada che da Bova scende a Bova Marina, quando all'altezza dell'acquedotto, nei pressi di un punto in cui la strada è crollata, è avvenuto l'incidente, che secondo i primi rilievi non ha visto coinvolte altre autovetture. Probabilmente per la rottura dei freni in discesa, l'automobile si è ribaltata. Nulla da fare per la donna, che sedeva sui sedili posteriori. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.