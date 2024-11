È stata approvata dalla Giunta regionale la proposta di legge per l’istituzione dell’Azienda sanitaria regionale unica. La proposta passerà al vaglio del Consiglio regionale. Nominati i commissari delle aziende

La Giunta regionale ha approvato una proposta di legge che prevede l’azzeramento di tutte e cinque le Aziende provinciali e l’istituzione dell’azienda sanitaria unica regionale. La proposta passa ora al vaglio dei consiglieri regionali.

È stato, inoltre, approvato il nuovo bando per i direttori generali delle aziende del sistema sanitario regionale e sono stati nominati i commissari nelle aziende sanitarie ed ospedaliere calabresi che sono: Asp di Catanzaro: Giuseppe Perri; Asp di Cosenza: Gianfranco Filippelli; Asp di Reggio Calabria: Santo Gioffrè; Asp di Crotone: Sergio Arena; Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro: Domenico Pingitore; Azienda ospedaliera di Cosenza: William Auteri; Azienda ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria: Frank Benedetto.



Per quanto riguarda l’azienda sanitaria unica regionale Oliverio ha dichiarato: “Ora su di essa apriremo un confronto con le forze sociali, i sindaci e gli amministratori locali, le organizzazioni professionali, a partire dagli operatori sanitari. Un confronto aperto a suggerimenti, osservazioni, proposte che troveranno ascolto e saranno recepite nella direzione della riqualificazione dei servizi sanitari, nel taglio degli sprechi e della razionalizzazione delle risorse. Questa proposta va nella direzione dell'accelerazione della fuori uscita dalla condizione di straordinarietà in cui versa il sistema sanitario regionale. L'Azienda Unica - ha aggiunto -deve significare Centrale Unica degli acquisti, articolazione organizzativa per aree della rete ospedaliera ed area dei servizi territoriali. Gli ambiti territoriali dovranno avere un'adeguata considerazione e gli amministratori locali essere protagonisti e soggetti attivi. Nel necessario processo parteciperanno alla costruzione di servizi qualificati”.