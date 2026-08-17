Su proposta del presidente Roberto Occhiuto, la Giunta della Regione Calabria ha approvato il bilancio di esercizio consolidato 2025 del Servizio sanitario regionale. Il bilancio consolidato, adottato con decreto del Dipartimento regionale Tutela della Salute e ratificato da Azienda Zero, registra un risultato di esercizio positivo di 35,35 milioni di euro. Il documento contabile fotografa una situazione nella quale il risultato complessivo nasce dalla combinazione di andamenti profondamente differenti all'interno del sistema sanitario calabrese.

La Gestione sanitaria accentrata (Gsa) presenta infatti un utile di 242,55 milioni di euro, mentre, al netto della Gsa, l'aggregato degli altri enti del Servizio sanitario regionale chiude il 2025 con una perdita di 207,72 milioni. La somma dei due risultati porta cosi' al risultato consolidato regionale positivo di 35,35 milioni di euro.

Sul versante del conto economico, il sistema sanitario calabrese - emerge dalla delibera della Giunta regionale - registra un valore della produzione di 4,90 miliardi di euro, a fronte di costi della produzione pari a 4,80 miliardi. La differenza tra valore e costi della produzione è dunque positiva per 93,71 milioni di euro. A incidere sul risultato finale sono poi le componenti finanziarie e straordinarie. Il saldo di proventi e oneri finanziari è negativo per 39,42 milioni di euro, mentre i proventi e oneri straordinari determinano un saldo positivo di 76,25 milioni.

Il risultato prima delle imposte arriva così a 130,54 milioni di euro. Dopo imposte e tasse per 95,19 milioni, il bilancio si chiude con l'utile consolidato di 35,35 milioni di euro.