È questa l'ipotesi su cui si starebbe in queste ore ragionando nel governo. L'idea è quella affidare al fondatore di Emergency il compito di organizzare i reparti Covid e gli ospedali da campo per far fronte alla pandemia

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito il fondatore di Emergency Gino Strada. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi. Il nome di Gino Strada è stato proposto da esponenti del Movimento 5 stelle e dalle Sardine per la sanità in Calabria, dopo il caso emerso attorno alla nomina di Giuseppe Zuccatelli a commissario della sanità regionale.



Affiancare Gino Strada al commissario Giuseppe Zuccatelli, sul fronte dell'emergenza sanitaria in Calabria. È l'ipotesi su cui si starebbe in queste ore ragionando nel governo. A quanto si apprende da fonti ministeriali, l'idea al vaglio in queste ore sarebbe non tanto quella di sostituire Strada a Zuccatelli ma di affidare al fondatore di Emergency, anche alla luce della sua esperienza, il compito di organizzare i reparti Covid e gli ospedali da campo per far fronte alla pandemia.