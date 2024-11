Cresce la sfiducia nella sanità dopo i decessi degli ultimi mesi nella Sibaritide. La morte del 29enne Eugenio Bisogni Plastina avvenuta in Pronto soccorso per cause ancora da chiarire ha riacceso il dibattito. L’argomento sarà al centro del prossimo appuntamento di Talking in onda stasera 29 marzo su LaC Tv a partire dalle 23.30.

Ospite in studio l’avvocato penalista Ettore Zagarese, difensore della famiglia. Collegato da Cosenza, il commissario dell’Asp Antonello Graziano. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte a margine del funerale che si è tenuto nei giorni scorsi e durante il quale la folla ha chiesto in coro «giustizia per Eugenio».