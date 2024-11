Si risparmia sui costi del personale. I medici costano mezzo miliardo. Gli infermieri poco meno.

Vibo Valentia - La sanità rimane terreno di scontro. L'emergenza, a cinque anni dalla rivoluzione annunciata da Scopelliti è tutta da realizzazione. Nelle mani di Mario Oliverio la necessità di ripristinare i lea seguendo anche le recenti indicazioni del tavolo Massicci. Il bilancio 2014 evidenzia alcuni segnali del pronto cambiamento di marcia. I numeri che emervgono dall'ultimo bilancio preventivo economico consolidato del 2014 dimostrano che la sforbiciata è stata sostanziosa. Alcuni dati testimoniano l'inversione di rotta: il costo del personale sanitario è stato tagliato di circa 17,5 milioni rispetto allo scorso anno. Nella manovrina approvata dal generale Luciano Pezzi nelle scorse settimane affiora anche un aumento di 63 milioni del Fondo sanitario regionale. Sensibile l'incremento nell'acquisto dei prodotti farmaceutici per la "distribuzione per conto" (basata sull'acquisto diretto dei medicinali da parte delle Aziende sanitarie), con una contestuale riduzione di quasi 7 milioni per la farmaceutica convenzionata. Abbattuti del 10% i valori di beni e servizi non sanitari. Sono quasi cinque i milioni accantonati a copertura di azioni a sostegno dell'offerta sanitaria. Numeri spaventosi rimangono quelli relativi alla spesa complessiva, circa 3,7 miliardi. Ma per l'acquisto di beni sanitari la Calabria spende 460 milioni di euro all'anno. Quanto ai servizi : vengono impiegati 247 milioni per la medicina di base; 329 per la farmaceutica; 119 per l'assistenza specialistica ambulatoriale; 65 per l'assistenza riabilitativa. La cifra più elevata riguarda – ed era facile immaginarlo – l'assistenza ospedaliera: 469 milioni. Risorse pari a 18 milioni sono invece destinate al trasporto sanitario, altri 9 vanno al personale per l'intramoenia. Gli stipendi dei medici pesano sui conti della sanità per quasi 500 milioni di euro all'anno (489, per l'esattezza), quelli di infermieri e personale del comparto arrivano invece a 400 milioni. I dirigenti sanitari di ruolo non medico ne costano 48, mentre il personale inerente altri ruoli circa 200.