In un dibattito sulla sanità a Confindustria, l'imprenditore interrompe l'intervento del commissario

In corso a Catanzaro un dibattito sulla Sanità organizzato dalla Confindustria, l'obiettivo è fare chiarezza sulle questioni bollenti della sanità in relazione anche alle ultime polemiche sugli ospedali Catanzaro/Cosenza, con una polemica molto dura tra Abramo e lo stesso Presidente della Regione. Il dibattito ha fatto emergere che la volontà è quella di confermare la volontà di costruzione dell'ospedale nuovo di Catanzaro; preoccupati invece, in relazione alla copertura finanziaria che, ad oggi almeno a detta degli intervenuti non sembrano poi così certi. Alla riunione che si è tenuta presso la sede della Confindustria di Catanzaro, sono intervenuti esponenti politici di tutti gli schieramenti, i consiglieri regionali Baldo Esposito (Ncd), Bova (PD), Tallini (Misto), l'ex presidente della Provincia di Cz Wanda Ferro, il senatore Aiello (Ncd) e il vice presidente della Giunta Regionale, Vincenzo Ciconte. Ancora una volta il nodo vero da sciogliere e' l'accorpamento tra il Pugliese e Il Policlinico Universitario. Una ipotesi questa che, a Catanzaro, fa surriscaldare il clima; sarà per questo motivo che al dibattito della Confindustria non si è fatto vedere il Rettore della Magna Grecia Quattrone e ciò nonostante avesse annunciato la sua presenza. La discussione che all'inizio era stata abbastanza piatta, si è improvvisamente surriscaldata allorquando ha preso la parola il commissario regionale alla sanità, Scura, che si è dichiarato favorevole all'accorpamento; è stato però, interrotto e contestato apertamente ad uno dei maggiori imprenditori della città, Floriano Noto, contrario all'accorpamento, che ha contestato la Regione in merito ai pagamenti degli arretrati ai privati. Noto ha sottolineato che gli imprenditori della città non hanno da prendere lezioni da nessuno in merito ad efficienza e qualità. Insomma, la discussione sull'avvenire della Sanità nel capoluogo rivela il disagio di categorie che molto difficilmente si lasceranno passare addosso le scelte e linee sulle quali Scura intende muoversi e che, comunque, ha ribadito con fermezza.