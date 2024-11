Non si muoverà foglia nella sanità calabrese. Almeno non prima di Natale. E l'ormai ex commissario, Massimo Scura, nominato a suo tempo dal governo Renzi per vigilare sui disastrati conti calabresi, rimarrà negli uffici catanzaresi di Palazzo Alemanni fino a quando non avverrà l'ufficiale passaggio di consegne con il suo successore.

Il neo commissario Saverio Cotticelli e il sub commissario Thomas Schael, le cui nomine sono state deliberate dal Consiglio dei Ministri riunito lo scorso 7 dicembre, saranno convocati la prossima settimana a Roma nella sede del ministero della Salute e poi in quello dell'Economia per ricevere l'incarico e accettare formalmente la nomina che li porterà alla guida della sanità calabrese. L'insediamento a Palazzo Alemanni avverrà quindi con ogni probabilità dopo le festività natalizie.

Luana Costa