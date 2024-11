Prosegue la visita in Calabria del ministro della Sanità Lorenzin, oggi impegnata a Catanzaro al policlinico universitario Mater Domini

Il ministro Lorenzin prosegue il suo tour in Calabria. Oggi era a Catanzaro, al policlinico Mater Domini, dove è stata accolta dal rettore dell'Università Magna Grecia, Aldo Quattrone, e dal Commissario per la Calabria per il Piano di rientro del deficit sanitario, Luciano Pezzi, e dal sub commissario Andrea Urbani. Il ministro ha ribadito la sua attenzione per la sanità calabrese, e ha promesso un controllo costante del piano di riorganizzazione, che dovrebbe prevedere lo sblocco del turn over.



"La Calabria ha presentato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera che monitoreremo ogni tre mesi - ha dichiarato la Lorenzin - la sanità garantisce sicurezze e dobbiamo mantenere ciò che è stato costruito finora".