Il consigliere regionale vibonese apre una fase di 'confronto con i territori' per preparare dei dossier da consegnare a Scura

"Prendo atto che il Commissario Scura, in relazione alle tante criticità già emerse dai territori sul riassetto della rete ospedaliera, abbia dato la propria disponibilità ad apportare i correttivi necessari - si legge nella nota di Mirabello - In realtà, in linea con quanto ritenuto dal Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, ritengo sia necessaria una forte riflessione perché l’impostazione complessiva del progetto delle rete ospedaliera non convince. E’ evidente che il decreto numero 9 ricalca l’impostazione dei predecessori di Scura".



"Oltretutto balza agli occhi il ritardo notevole con cui viene trattato, o meglio non viene trattato, il tema della rete territoriale che andrebbe coordinato con la rete ospedaliera e con quella dell’emergenza- urgenza, e che costituisce il completamento di un disegno organico dei servizi nella nostra regione che non è stato mai ultimato - continua Mirabello - Già nei prossimi nella mia qualità di Presidente della terza commissione avvierò un ampio confronto con i territori, anche per rispondere alle sollecitazioni ricevute. Incontrerò, partendo proprio domani mattina dall’Ospedale di Tropea, i commissari, gli operatori e le organizzazioni sindacali al fine di far pervenire sul tavolo del Commissario Scura un dossier con le criticità e le proposte di modifica ed adeguamento del piano della rete ospedaliera, che per come emerge dal decreto di recente pubblicazione, va profondamente rivista e rivisitata".