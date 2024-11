Il presidente della regione Mario Oliverio lo ha annunciato, questa mattina, durante la conferenza stampa con Airc e Coldiretti per l’utilizzo delle arance calabresi nella prossima campagna dell’ Airc Italia

La Calabria avrà un Registro dei tumori. Lo ha annunciato il presidente della Regione Mario Oliverio durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina a Catanzaro insieme all’Airc e a Coldiretti. Nell’incontro si è parlato dell’utilizzo delle arance calabresi nella prossima campagna di sensibilizzazione dell’Airc Italia.



“Sarà mia premura – ha dichiarato Oliverio – istituire immediatamente il registro dei tumori tanto necessario nella nostra regione dove la casistica non accenna a diminuire ed è invece in espansione. E’ solo necessario fare quello che fino ad oggi non è stato fatto: dialogare con le varie Asp. Il registro ha una importanza strategica affinché la nostra comunità possa essere messa al passo con le altre regioni sulla tematica”.



“Facevo parte – ha spiegato il presidente dell’Airc Calabria, Rossellina Pellegrini Serra – di una delle Commissioni istituita dalla passata amministrazione regionale per la realizzazione di questo registro, ma i piani messi in atto non potevano funzionare così come erano ideati. Per fare un registro dei tumori efficace è necessario che al suo interno siano inseriti non solo i casi dei pazienti che si curano in Calabria (la minor parte, ndr), ma vanno ricompresi anche quelli che si curano fuori regione. Non si può pensare di non prendere in considerazione la migrazione sanitaria oncologica. Per questo motivo bisogna coinvolgere tutti i medici di base, che gioco forza, conoscono l’intera storia sanitaria dei loro pazienti”.