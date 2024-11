«La nomina di Gino Strada quale commissario straordinario alla sanità calabrese sarebbe una scelta di qualità e costituirebbe un segnale forte di discontinuità con il passato. Il mio appello è rivolto al ministro alla Salute e al presidente del Consiglio affinché si faccia presto». È quanto afferma, in una nota, il senatore del Gruppo misto Sandro Ruotolo.

«Sulla sanità in Calabria - prosegue il senatore - si sono costruite carriere politiche, si sono compiuti omicidi, si è arricchito quel ceto imprenditoriale-politico-mafioso che ha distrutto questa bellissima regione. Conosco Gino Strada da una vita e vi assicuro che mettere insieme un'organizzazione di medicina d'emergenza nei paesi in guerra, nei paesi poveri dove non esistono ospedali e aver partecipato in prima persona alla sconfitta di Ebola, fanno di lui e di Emergency il fiore all'occhiello delle Ong del nostro Paese».

Infine, conclude Ruotolo: «Gino Strada sarebbe un eccellente commissario straordinario alla sanità calabrese».