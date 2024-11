Il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri conferma le dichiarazioni del ministro Roberto Speranza sulla probabile nomina a commissario della sanità in Calabria del prefetto Francesco Paolo Tronca.

«A Tronca non è mai arrivata una richiesta formale. Si sta valutando un nuovo commissario, ma anche una squadra che lo supporti, perché il fatto di avere dei dirigenti locali che possano supportare il commissario è importante». Così il viceministro intervistato a L'Italia s'è desta su Radio Cusano Campus.

«Io e Tronca siamo amici da 15 anni, è stato mio testimone di nozze, spesso mi incontro con lui. Ne abbiamo parlato ovviamente - ha raccontato Sileri - Tronca è un mio consigliere occulto, avendo lui esperienza da vendere, quando ho un problema chiedo a lui un consiglio. Ero con lui quando era commissario a Roma».

«La Calabria ha 10 anni di commissariamento alle spalle – conclude il viceministro -, anni che non hanno sortito grandi risultati evidentemente. Quando vi è un problema del genere, vuol dire che vi è un problema di sistema. Serve un ulteriore sforzo per un grande supporto centrale, una struttura di missione che supporti in maniera forte il commissario».