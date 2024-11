Ecco alcuni paradossi della sanità calabrese

Un presidio montano senza un radiologo. Senza la possibilità sia di effettuare radiografie che ecografie. Senza, insomma, un pezzo fondamentale di quel anomalo puzzle che è diventata la sanità calabrese.

Accade ancora una volta a Soveria Mannelli e a denunciare il tutto è il comitato pro ospedale del Reventino che stanco però di alzare la voce e di non avere alcuna risposta, questa volta ha fatto un esposto al prefetto di Catanzaro Luisa Latella. Il radiologo che prima era nel presidio è andato in pensione ma non è mai stato sostituito. Un’assenza grave, soprattutto in Pronto Soccorso specie lì dove sono necessarie ecografie e radiografie immediate per potere intervenire in tempo. Ancora di più nel caso della chirurgia addominale.

Non se la passano meglio i medici di base di Lamezia Terme, a cui mancherebbero addirittura i ricettari. A denunciare la paradossale situazione è il sindacato Fimmg che avverte della possibilità che a breve i pazienti siano costretti a pagare tutti i farmaci e tutte le prestazioni sanitarie. Eppure le segnalazioni alla Direzione Generale sarebbero state fatte. Ma, come spesso accade, invano.