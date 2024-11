Il prodotto ittico era sprovvisto di qualsiasi titolo utile a poterne tracciare la provenienza. Sanzioni per il titolare della pescheria

Ben 11 chili di pesce sequestrato in una pescheria a Santa Domenica di Ricadi. E’ il bilancio dell’attività condotta dai carabinieri della Stazione di Spilinga intervenuti – insieme ai militari del Nas di Catanzaro – in controlli indirizzati ad esercizi pubblici per tutelare la salute pubblica. Il prodotto ittico era sprovvisto di qualsiasi titolo utile a poterne tracciare la provenienza. Per questo motivo, è stato sequestrato ed affidato in custodia alla proprietà della pescheria. Al titolare, comminata una salata sanzione amministrativa.

g.d'a.