Agenti al lavoro con posti di blocco e verifiche di attività commerciali. Oltre cento le persone identificate

Proseguono i servizi di controllo del territorio ad alto impatto, organizzati dalla Questura di Cosenza con unità operative del reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale, personale della locale divisione di polizia amministrativa e sociale e della squadra volante.

«I servizi di controllo del territorio ad alto impatto – informa un comunicato - vengono effettuati per prevenire e contrastare ulteriormente i reati predatori e dare un immediato riscontro alle richieste di sicurezza da parte della collettività».

Nella serata di lunedì 26 giugno, è stata attenzionata in particolare la città di Santa Maria del Cedro. E’ stato effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio in funzione antirapina. Verificate tre attività commerciali nelle quali erano presenti “slot machine”. Elevate tre contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Nel contesto dei servizi integrati sono stati inoltre effettuati 9 posti di controllo, identificate 104 persone, delle quali 21 con precedenti di polizia, controllati 44 veicoli, controllate 64 targhe di veicoli.