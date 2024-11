La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per Saverio Tateo, ex direttore dell'Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e per la sua ex vice, Liliana Mereu. L'udienza preliminare, davanti al giudice Marco Tamburrino, è stata fissata a fine novembre.

Lo riporta la stampa locale. Tra le 21 parti offese nel procedimento sui presunti maltrattamenti in ospedale figura anche l'avvocato di Sara Pedri, ginecologa forlivese scomparsa dal 4 marzo 2021.

La ginecologa dopo essersi laureata a Ferrara, cinque anni fa era arrivata a Catanzaro per completare il suo percorso all’università Magna Graecia conseguendo la laurea specialistica il 9 novembre 2020. Proprio i suoi studi nel capoluogo di regione calabrese sarebbero stati la causa di pesanti episodi di mobbing nel reparto dell’ospedale in cui aveva da poco iniziato a lavorare, il Santa Chiara di Trento. Le umiliazioni subite avrebbero portato la ragazza a togliersi la vita.