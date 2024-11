Partiranno nella prossima settimana i primi lavori che porteranno finalmente a Novacco, nelle strutture turistiche montane, un impianto di energia rinnovabile. Il lavoro sarà possibile grazie ad un intervento di 50mila euro di finanziamento statale intercettato dall'amministrazione comunale, guidata da Renzo Russo.



«Un risultato che definire storico è dir poco - commenta il primo cittadino di Saracena - visto che di alimentazione energetica per le strutture di Novacco si parla da anni, ma mai si era riuscito in tale intento. Questo primo investimento - ha aggiunto il primo cittadino - si sommerà ad altri interventi in programma che daranno la spinta giusta per la reale ripartenza della nostra area montana, insieme al complesso di Masistro e tutto ciò che vuol dire sostenibilità e turismo».

Il rilancio complessivo dell'area montana

Nei prossimi giorni, infatti, un progetto a firma del geometra Chiaramonte con un investimento di ulteriori 55 mila euro di fondi comunali servirà a mettere mano alle strutture chiuse da tempo e ripensare la loro riapertura in chiave turistica. Poi altri 7mila e 500 euro saranno presto disponibili per la messa in sicurezza del tetto di una delle strutture che si inquadrano in una piena fruibilità dell'area e dei caseggiati presenti nel pianoro. Si aggiunge a questi nuovi ultimi fondi e lavori il rilancio complessivo del patrimonio montano di Saracena che ha visto negli ultimi mesi la programmazione della sistemazione dell'area pic nic e l'affidamento del Parco avventura di Piano Masistro che presto potranno permettere di trasformare il territorio comunale di Saracena in una grande palestra a cielo aperto per gli amanti dell'outdoor.

La risposta all'opposizione

L'annuncio di questi interventi è servito al Sindaco, Renzo Russo, per rispondere all'opposizione che in questi giorni non ha fatto mancare critiche all’operato dell’Amministrazione. «Noto con piacere che ci sono tanti esperti di turismo a Saracena, molti ex amministratori rivendicano l’operato delle loro amministrazioni nel campo del turismo e denunciano il nostro presunto immobilismo – ha commentato il sindaco Russo - A me viene da sorridere, e mi chiedo come sia possibile che tutti questi grandi esperti e tutti questi grandi amministratori non si siano mai accorti in oltre 15 anni che le strutture di Novacco non erano accatastate? Nessuno si è mai accorto del fatto che queste strutture in sostanza non esistevano? Anche in questo caso la nostra amministrazione è dovuta intervenire e rimettere ordine, così come abbiamo fatto in molti ambiti. Parlare è molto semplice, amministrare è difficile ma i frutti iniziano a vedersi».