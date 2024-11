A pochi giorni dall’incendio i carabinieri hanno individuato e arrestato il responsabile. Si tratta di una 49enne che ha ammesso le proprie responsabilità

I Carabinieri della Compagnia di Soverato, in particolare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Satriano, hanno fatto luce nel giro di pochi giorni sull’incendio, di chiara natura dolosa, dell’autovettura della Polizia Municipale avvenuto a Satriano.

Satriano, auto della Polizia locale in fiamme

I militari si sono immediatamente concentrati su coloro che avessero risentimenti contro la locale amministrazione comunale e pertanto hanno portato avanti, a tappeto, i necessari controlli. Tra le persone individuate, l’attenzione è ricaduta in particolare su una donna, C. E., 49 anni, che al momento in cui è stata fermata presentava delle ustioni agli arti superiori. La stessa, condotta in caserma, di fronte alle sempre più pressanti domande dei militari, ha ammesso le proprie colpe.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire gli abiti indossati durante l’azione delittuosa nonché una bomboletta con liquido infiammabile. La donna è stata pertanto deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento seguito da incendio.