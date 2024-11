Polemica al vetriolo dello scrittore riguardo i fatti di Nicotera Marina e il protocollo "Spiagge Sicure" varato dal ministro Salvini per liberare le spiagge dai venditori ambulanti

Un messaggio breve e affilato, il cui destinatario è chiaramente menzionato dietro la dicitura "ministro della malavita". Il post dello scrittore Roberto Saviano su Twitter, ispirato dall'efferato omicidio commesso a sangue freddo in una spiaggia del Vibonese, a Nicotera Marina, ha il ministro Salvini come unico e solo destinatario. "È ammesso tutto sulle #spiaggesicure del Ministro della Mala Vita, anche ammazzare a sangue freddo tra i bagnanti. Ma per carità, niente abusivi, quelli sì che sono pericolosi. Solo nemici deboli e poveri, ma quale onore...".