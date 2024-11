Il sinistro si è verificato nella notte nel Catanzarese. Le ragazze ferite non gravemente sono state trasportate all'ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa notte a Davoli Marina nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento, il conducente di una vettura, una Toyota Aygo, ha perso il controllo del mezzo. L'auto sbandando ha dapprima colpito un muretto laterale e il paracarro ribaltandosi infine sulla carreggiata. Due le ragazze all'interno dell'abitacolo che però hanno riportato solo ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un 'ambulanza che le ha trasportate all'ospedale di Soverato.

Luana Costa