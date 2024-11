Una persona è morta in un incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Tarsia. Aveva 41 anni. Originario della Sibaritide, per cause in corso di accertamento il veicolo sul quale viaggiava lungo la corsia nord, è sbandato finendo fuori dalla carreggiata.

Forse l'uomo è stato colto da un malore. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per le verifiche del caso. Lievi ripercussioni sulla circolazione del traffico, tornata rapidamente alla normalità