La maggior parte sono di origine subsahariana. Ad attenderli la consueta macchina organizzativa messa in moto dalla Prefettura

Fine settimana di sbarchi in Calabria. A Crotone ha attraccata una nave battente bandiera panamense con a bordo 350 migranti, la maggior parte di origine subsahariana.





Ad attenderli, come di consueto, la macchina organizzativa messa in moto dalla Prefettura. Nel porto di Vibo Marina, invece, sono attesi 560 immigrati di cui 10 donne in stato di gravidanza, cento minori non accompagnati e sei bambini al di sotto dei sei anni di età soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste della Libia.



t.b.