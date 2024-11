Cronaca

Sbarcati 590 migranti al porto di Reggio. A bordo della nave anche un cadavere - VIDEO

Si riapre la stagione degli sbarchi in riva allo Stretto: 590 migranti soccorsi in mare sono sbarcati al porto di Reggio Calabria. Sulla nave anche un cadavere. Ad attenderli, come di consueto, la macchina dell’accoglienza e del soccorso