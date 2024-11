Nuovo sbarco in Calabria questa mattina. Le operazione di prima accoglienza coordinate dalla Prefettura della città pitagorica

Ci sono anche otto cadaveri tra i 705 migranti giunti questa mattina nel porto di Crotone a bordo della nave "Bordini" della Marina militare italiana. Le operazioni di sbarco, ancora in corso, sono rallentate da alcuni problemi incontrati dalla nave per fare ingresso nel porto. I migranti, in gran parte di nazionalità subsahariana, sono stati trasportati sulle banchine con alcune motovedette della Capitaneria di Porto a gruppi di cento, finche' non e' stata alleggerita la poppa della nave in modo che potesse entrare in porto senza problemi. Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Crotone.

Sul posto anche Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, presente anche il questore di Crotone Claudio Sanfilippo, i medici del Suem 118 e gli operatori di Croce Rossa e Misericordia di Isola Capo Rizzuto.