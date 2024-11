Due sbarchi in poche ore: 178 migranti soccorsi al largo delle coste calabresi e trasportati nei porti di Crotone (78 persone) e Roccella Jonica (gli altri 100).

I 78 migranti soccorsi da un mercantile

Le operazioni di salvataggio dei primi 78 migranti sono andate avanti per tutte la notte, complicate dalle avverse condizioni meteo marine. Le 78 persone, gran parte delle quali provenienti dall'Afghanistan, erano a bordo di una barca a vela che stava navigando con difficoltà per il mare agitato. A circa 56 miglia da Roccella Ionica in loro soccorso è andato il mercantile Cs Cihan – nave battente bandiera liberiana che si trovava in zona - il cui equipaggio, nonostante le difficili condizioni del mare, è riuscito a far salire a bordo tutti gli occupanti della barca a vela. Il mercantile, che era partito da Livorno ed è diretto a Smirne in Turchia, è stato fatto dirigere dalle autorità italiane verso Crotone dove, in rada ed in condizioni di sicurezza, è avvenuto un nuovo trasbordo sulla motovedetta della Guardia costiera Cp305.

Al porto di Crotone i migranti sono sbarcati poco dopo le 8 di questa mattina: tra loro 75 uomini, 20 donne e 22 minori tutti afgani; 8 persone, tra cui anche una donna, provengono dall'Iran e tre uomini dall'Iraq. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone con la supervisione dell'Ufficio immigrazione della questura. I sanitari dell'Ufficio vulnerabilità dell'Asp di Crotone non hanno riscontrato particolari problemi di salute e le 78 persone sono state trasferite dalla Croce rossa italiana al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove proseguiranno le attività di identificazione.

In 100 sbarcano a Roccella Jonica all’alba

In un’altra operazione, la Guardia costiera ha soccorso una barca a vela a circa 92 miglia dalla costa della Locride, con a bordo 100 persone, di cui 68 uomini, 21 donne, 11 minori, di nazionalità afghana, irachena e palestinese. I migranti, dopo essere stati divisi in due gruppi - uno a bordo della motovedetta e l'altro imbarcato su un mercantile in transito nella zona, sono giunti al porto di Roccella Jonica all'alba di stamane dove saranno sottoposti ai controlli sanitari ed amministrativi.