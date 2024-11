Lasceranno la Moby Zazà e saranno condotti in diverse strutture d'accoglienza della città pitagorica. L'imbarcazione ospiterà altre 180 persone della Ocean Viking

I 169 migranti che lasceranno la nave quarantena Moby Zazà e Porto Empedocle (Agrigento) verranno trasferiti, con più autobus, in strutture d'accoglienza di Crotone. Il nuovo viaggio dei migranti inizierà nella tarda mattinata, ad operazioni di sbarco concluse. Sulla nave quarantena dovrebbero invece salire nelle prossime ore, per l'isolamento fiduciario, i 180 migranti giunti in queste ore a bordo della Ocean Viking a Porto Empedocle.

L'operazione di trasferimento dei 169 migranti è stata decisa dopo l'esito del doppio tampone di controllo anti-Covid.

Quelli della Ocean Viking

A ruota, i ponti della nave-quarantena dove queste persone erano sistemate dovranno essere sanificati prima di poter imbarcare i 180 migranti della Ocean Viking.

Sulla Moby Zazà, dopo lo sbarco dei 169 migranti e prima dell'imbarco dei 180, resteranno 42 persone di cui 30 contagiati dal Covid sono sul ponte numero 7: la cosiddetta "zona rossa".