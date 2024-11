Entrambi di nazionalità moldava di 29 e 23 anni sono stati intercettati e fermati dalla mobile di Foggia in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla procura di Locri

Sono stati arrestati gli altri due scafisti che si erano dati alla fuga dopo lo sbarco dei 109 cittadini extracomunitari del 14 ottobre sulle coste di Roccella Jonica e che, secondo le indagini, avevano condotto dalle coste della Turchia verso l’Italia una delle due imbarcazioni a vela di circa 12 metri a bordo della quale hanno viaggiato parte dei migranti.

Entrambi di nazionalità moldava, di ventinove e ventitré anni, sono stati intercettati e fermati dalla Mobile di Foggia in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Locri a seguito delle indagini lampo condotte dai colleghi di Reggio Calabria.

I due stranieri, che rispondono, in concorso, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sono stati portati nel carcere di Foggia e qui rimarranno in considerazione della convalida del fermo e della contestuale ordinanza di custodia cautelare in carcere emesse dal gip.