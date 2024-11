Sono stati individuati e arrestati i due presunti scafisti dello sbarco avvenuto l’altro ieri nei pressi della foce del fiume Neto. I due uomini, di nazionalità russa, poche ore dopo l’avvenuto approdo del veliero nei pressi delle coste crotonesi, sono stati intercettati da una pattuglia della Squadra Volante, lungo la statale. Gli agenti hanno notato i due che camminavano lungo la carreggiata, sporchi di sabbia e con i pantaloni bagnati, muniti di zaini. Fermati per un controllo, sono poi stati portati in Questura. Si tratta di Maksim Sechenov, di 25 anni e Dimitrii Bukhanov, di 31 anni. I successivi accertamenti svolti dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, anche grazie alle testimonianze di alcuni migranti, permettevano di raccogliere diversi elementi a carico dei due scafisti che sono stati arrestati con l'accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e rinchiusi in carcere a Crotone.

