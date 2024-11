Si tratta di un uomo egiziano di 32 anni individuato grazie alla testimonianza di numerosi migranti

È stato fermato e arrestato lo scafista dei 474 migranti sbarcati ieri mattina a Vibo Valentia. Si tratta di M. A., 32 anni di origini egiziane. L’uomo, individuato grazie alle testimonianze dei migranti, è stato subito condotto in carcere dagli agenti della Squadra mobile.

Per 215 migranti provenienti dal Marocco sono invece in corso le procedure di espulsione e di rimpatrio in quanto tale nazione non rientra fra i Paesi i cui cittadini possono richiedere asilo in Europa.

