L'incidente mortale questa mattina nel Cosentino. La vittima, residente ad Alessandria, era originario di Fuscaldo

Un grave incidente, avvenuto questa mattina a Fuscaldo, nel Cosentino, ha provocato la morte di un uomo. La vittima è Alfano Garibaldi, 57 anni, originario di Fuscaldo ma residente ad Alessandria.



L'uomo, per quanto si è saputo, era a bordo della sua auto, sulla strada che collega la marina al centro storico del paese. Stava trasportando una serranda all'interno della vettura.

Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando violentemente su un muro. L'auto si è ribaltata e l'uomo, nel tentativo di uscire, è rimasto schiacciato tra il mezzo e lo sportello, ferendosi mortalmente alla testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.