L'ex ministro dell'interno commenta la decisione del Tribunale di Reggio Calabria, che ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare perchè sono scaduti i termini

"A mio parere, quello che finora è emerso dalle udienza svolta è la superficialità, se non peggio, di questa inchiesta". Questo il commento dell'ex ministro Claudio Scajola, soddisfatto per la decisione del Tribunale che lo ha rimesso in libertà, e deciso a rilanciare, mettendo in discussione tutto l'impianto dell'inchiesta, definita "superficiale".



