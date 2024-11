Le ultime catastrofiche pagine di cronaca, dal crollo dei ponti agli edifici che si sbriciolano innanzi alla furia inarrestabile dell'acqua, impongono di essere vigili, più del dovuto, in materia di sicurezza scolastica. Così, un po' dappertutto, le minoranze comunali si sono attivate per conoscere lo stato delle scuole calabresi, considerate in larga parte pericolanti e pericolose, molte delle quali prive del necessario certificato di agibilità. Anche il Tirreno cosentino si è mosso in tal senso e dopo la scoperta a Maierà, il cui stabile che ospita tre generazioni di studenti non risulta collaudato, anche a Scalea il consigliere d'opposizione di fede grillina, Renato Bruno, fa il punto della situazione. Che appare decisamente ambigua.

Le dichiarazioni di Renato Bruno

«Era il 10 settembre scorso quando chiesi al sindaco di Scalea conferma sull'agibilità degli edifici scolastici, dopo una verifica fatta presso la scuola materna sita in via fiume Lao - scrive sulla sua pagina facebook il consigliere pentastellato -. Avevo riscontrato diverse fratture nelle murature e nei pilastri e in uno di questi era evidente la rottura di un ferro. Ad oggi sono passati due mesi ed il sindaco, come da prassi, non risponde. Intanto sono riuscito a procurarmi alcuni documenti relativi all'agibilità delle scuole e posso, per il momento, segnalare di aver ricevuto la documentazione dagli uffici».

L'elenco delle scuole a norma

Stante i documenti ufficiali, ecco l'elenco delle certificazioni:

- Agibilità scuole elementari (1990);

- Agibilità scuole medie (1995);