La caduta sarebbe stata accidentale. Da quanto si apprende, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita

Nel pomeriggio, a Scalea, un bimbo di due anni è precipitato rovinosamente dalle scalea riportando gravi ferite. Da quanto si apprende, il piccolo sarebbe scivolato accidentalmente.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni, non sarebbe in pericolo di vita e quando i sanitari sono arrivati sul posto per soccorrerlo, il piccolo paziente sarebbe stato cosciente e avrebbe respirato autonomamente.

I soccorritori, dopo aver controllato i parametri vitali, lo hanno trasferito nell'eliambulanza del 118. Il velivolo si è alzato in volo per raggiungere l'ospedale Annunziata di Cosenza, dove ora sarà sottoposto alle cure dei medici.