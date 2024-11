I carabinieri sono intervenuti in località Piano Grande dove hanno trovato un Husky legato a una corda e tre cuccioli

Un uomo di Scalea è stato denunciato per maltrattamento di animali dai militari della stazione carabinieri forestale di Orsomarso, che sono intervenuti nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione, in località Piano Grande per verificare lo stato di salute di alcuni cani. I militari hanno trovato sul posto, all’interno di un giardino, un cane di razza Husky legato ad una corda con al seguito tre cuccioli.

Il cane è apparso subito malnutrito, mentre i cuccioli, particolarmente affamati, vivevano tra rifiuti vari costituiti da buste di spazzatura e piatti di plastica. È stato richiesto anche l’intervento del servizio veterinario dell’Asp di Praia a Mare che ha subito disposto il trasferimento degli animali presso un canile sanitario convenzionato, visto che le loro condizioni erano in contrasto con la normativa sul benessere degli animali. Identificato e denunciato il proprietario dei cani. Gli animali sono stati trasferiti nel canile sanitario di Tortora.