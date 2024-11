Grave incidente nel pomeriggio sulla strada strada provinciale 1 a Scalea, zona periferica della cittadina di Torre Talao. Un ciclista di Maratea, classe '52, è stato investito da un'auto in corsa. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso, ma le condizioni dell'uomo hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Trasportato all'ospedale Annunziata di Cosenza, l'uomo non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Scalea, diretti e coordinati dal capitano Andrea Massari, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e risalire ad eventuali responsabilità.