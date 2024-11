Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri. Era stato collocato vicino alla serratura del cancello

Un ordigno rudimentale è stato trovato, questa mattina, davanti alla sede di un'azienda che vende materiale edile e di termo-idraulica. Il fatto e' avvenuto a Scalea (Cs). Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri.

!banner!

L'ordigno, composto da una miccia e da materiale plastico in via di qualificazione, era stato piazzato vicino alla serratura del cancello dell'azienda. Non e' ancora chiaro se fosse davvero in grado di detonare. I militari stanno comunque cercando di capire se si tratti di una intimidazione ai danni dell’attività commerciale e se si volesse solo far saltare la serratura, per entrare nell'azienda e compiere un furto. (AGI)